Gaziantep'te, 3 bin 723 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

Gaziantep'te, 3 bin 723 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

GAZİANTEP'te, polisin yaptığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği saptanan 3 bin 723 kişiye ceza kesildi.

GAZİANTEP'te, polisin yaptığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği saptanan 3 bin 723 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronoavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Dün yapılan denetimlerde de tedbirler kapsamında 3 bin 723 kişinin sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından kuralları ihlal edenlere idari para cezası kesildi. Denetimleri sırasında kontrol edilen 408 iş yerinden biri hakkında da tedbirlere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, 3 bin 723 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika
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Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
09:33
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