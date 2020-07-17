Gaziantep'te 3 bin 723 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bin 723 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.



Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 723 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.



Ekipler ayrıca, 408 iş yerinde yaptıkları denetimlerde bir iş yeri hakkında işlem başlattı.