Gaziantep'te 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 3 bin adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 3 bin adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sam Mahallesi'nde bir ikamete uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan aramalarda 3 bin adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli tahkikata başlandı. - GAZİANTEP
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