Gaziantep'te 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 3 bin adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.

Gaziantep'te 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 3 bin adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sam Mahallesi'nde bir ikamete uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan aramalarda 3 bin adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli tahkikata başlandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
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