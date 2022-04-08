Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

08.04.2022 20:05
Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 3 adet plastik fiber tank ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 3 adet plastik fiber tank ele geçirildi. Operasyon sonucu bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Yapılan operasyon çerçevesindeki aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 3 adet plastik fiber tank ele geçirildi. Operasyon sonucu bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Akaryakıt, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Eşinin öldüren kocadan akılalmaz savunma: Kazara oldu
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
19:12 Türkiye'den Ukrayna'ya çağrı: Yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
18:55 Öğrenci evine konuk olan AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?
18:26 Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak
18:21 Rezan Epözdemir açıkladı! Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor?
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 20:16:18. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement