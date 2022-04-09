Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

09.04.2022 11:24
Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada ekipler, 3 bin litre kaçak akaryakıt ve 3 plastik fiber tank ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şehitkamil, Gaziantep, Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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