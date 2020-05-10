Gaziantep'te, 3 caddeye maskesiz girilmesi yasaklandı - Son Dakika

Gaziantep'te, 3 caddeye maskesiz girilmesi yasaklandı

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu 3 caddede maskesiz dolaşmanın yasaklandığını açıkladı. Türkiye genelinde vaka sayısında düşüş olduğunu ancak Gaziantep'te bunun tersi bir durum olduğunu belirten Vali Gül, "Şu an Gaziantep'in en önemli sıkıntısı sosyal mesafenin muhafaza edilmemesi" dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yapılan çalışmalara yönelik toplantı düzenledi. İzolasyonun önemine değinen ve sosyal mesafe kuralına herkesin uymasını isteyen Vali Gül, "Bu nedenle, Karagöz, Gaziler ve İnönü Caddesi gibi kabalık yerlerde yarın sabah itibarıyla maskesiz gezmek yasaklandı. O caddelere kimsenin gitmesini istemiyoruz ama giderlerse de mutlaka maskesi olsun ve sosyal mesafeyi muhafaza etsin. Özellikle tarihi çarşılarda sosyal mesafeye dikkat etmeden birlikte gezme kültürü hastalığı yayan nedenlerden birisi" dedi.

'171 BİN AİLEYE YARDIM YAPILDI'

Koronavirüs salgını başladığından bu yana kentte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığı ile 171 bin aileye 1000'er lira para yardımı yapıldığını anlatan Vali Gül, 130 bin vatandaşa da gıda paketinin ulaştırıldığını kaydetti.

NORMALLEŞME UYARISI

Hükümetin hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planı ile ilgili de vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Davut Gül, "Normalleşme dediğimizin 4 ana başlığı var. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, dışarıya olabildiğince çıkmayacağız, dışarı çıktığımızda mutlaka maskemiz olacak, kişisel hijyene dikkat edeceğiz. Normalleşme dediğimiz arkadaşımızla kol kola girip parkta oturduğumuz, pikniğe gittiğimiz, düğünlerde halay çektiğimiz, AVM'lerde yüzlerce binlerce kişinin tıklım tıklım gezdiği bir süreç değil. Aşısı bulunana kadar bu hastalıkla ilgili başka şekilde mücadele etme şansımız yok. Şu an Gaziantep'in en önemli sıkıntısı sosyal mesafenin muhafaza edilmemesi' diye konuştu.

'GAZİANTEP'TEKİ VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ VAR'

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklara uyulmaması noktasındaki idari işlemlerin yüzde 30'unun Gaziantep'te yapıldığını da dile getiren Vali Gül, Türkiye genelinde vaka sayısında düşüş olduğunu ancak Gaziantep'te bunun tersi bir durum olduğunu belirtti.

Davut Gül, sayıların önemsiz olduğunu taşıyıcı olan bir kişinin neredeyse 20 kişiye hastalığı bulaştırdığını belirterek, "Hastalığı taşıyan 1 kişinin 20 kişiye bulaştırdığını görüyoruz. Bir kişi bu kadar kişiye hastalık bulaştırıyorsa sayının önemi yok. Ama kent olarak Türkiye'de düşüş varken burada yükseliş var. Herkes kendisini bir adım geri çekerek dikkat edecek. Çıktığımızda maskemizi takacağız ve kişisel hijyen başta olmak üzere özellikle sosyal mesafe kuralına dikkat edeceğiz" dedi.