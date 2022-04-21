Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

21.04.2022 21:21
Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 camideki hırsızlığın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3 hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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