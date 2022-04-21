Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 camideki hırsızlığın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3 hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E.D'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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