Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 camideki hırsızlığın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3 hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.