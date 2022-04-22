Gaziantep'te, 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te, 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

22.04.2022 11:05
Gaziantep'te, 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, 3 camiden hırsızlık yapan E.D., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, 3 camiden hırsızlık yapan E.D., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yaşanan camilerden hırsızlık olaylarına iliştin çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin E.D. olduğunu tespit etti. 3 camiden hırsızlık yaptığı tespit edilen E.D., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Mala zarar verme' suçundan da arandığı ortaya çıkan E.D., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gaziantep'te, 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te, 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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