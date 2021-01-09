Gaziantep'te, 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te, 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama

Gaziantep\'te, 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama
Son Güncelleme: 09.01.2021 14:39

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 4 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 4 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 4 adrese yapılan baskınlarda, 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te, 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te, 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama - Son Dakika
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