Gaziantep'te 3 farklı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan mağazalarda alışveriş yapan vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik suretiyle çalan şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 3 farklı faili meçhul yankesicilik olayının şüphelisini yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 3 farklı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika