Gaziantep'te 3 gasp şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 gasp şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 3 gasp şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Ünaldı ve Tekstilkent mahallelerindeki gasp olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve mağdurların ifadelerine başvuran ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen 3 zanlının kentte farklı tarihlerde çok sayıda gasp olayına karıştıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:10 Kaynak: AA

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