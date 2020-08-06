Gaziantep'te 3 gasp zanlısı gözaltına alındı - Son Dakika

Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, İ.H.T, M.K. ve İ.A.Y'yi gözaltına aldı, aramalarda bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kentteki iki gasp olayını araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:55

Kaynak: AA

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