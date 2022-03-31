Gaziantep'te 3 gün süren "Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi" sona erdi - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 gün süren "Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi" sona erdi

31.03.2022 14:30
Gaziantep'te 3 gün süren "Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi" sona erdi

Gaziantep'te, Basın İlan Kurumu (BİK) ve İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) iş birliğiyle hazırlanan ve 3 gün süren "Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi" programı tamamlandı.

Gaziantep'te, Basın İlan Kurumu (BİK) ve İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) iş birliğiyle hazırlanan ve 3 gün süren "Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi" programı tamamlandı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın son gününde, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar ile BİK İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel, katılımcılara turizm gazeteciliği konusunda bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'dan eğitime katılan 40 gazeteciye sertifikaları sunuldu.

Doç. Dr. İsmail Çağlar, program sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok faydalı bir eğitimin tamamlandığını belirtti.

Çağlar, "Hem şehir hem ülkemizin tanıtımı hem de sektörel olarak buradaki gazeteciler için çok uygun şartlar var. Biz de bu kapsamda gazetecilerle fikirlerimizi paylaştık. Onların da turizm haberciliğine dönük çok ciddi ilgilerinin olduğunu gördük. Bundan da çok memnun olduk." dedi.

"Basın, bir bölgenin tanıtımında önemli role sahip"

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise bölgenin insan kaynağını güçlendirme yönünde çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bugün de BİK iş birliğinde bir çalışmayı daha hayata geçirdiklerini dile getiren Akyılmaz, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi Gaziantep ve bölgemizin en önemli eksenlerinden biri turizm. Bu bölgenin hedef pazarlarda tanıtılması ve anlatılması noktasında basın mensuplarına çok önemli görevler düşüyor. Biz de bölgedeki basın mensuplarının bu konudaki mesleki gelişimlerini ve kapasitelerini geliştirmek amacıyla 3 günlük bir eğitim organize ettik. Bu eğitim sonucunda basın mensuplarımız önemli bilgilere ulaştı. İnşallah bundan sonraki dönemde medya üzerinden bölgemizin tanıtılması ve pazarlanması noktasında nitelikli haberlerle bölgesel kalkınmamıza katkılar sunmayı hedefliyoruz. Basın, bir bölgenin tanıtımında önemli role sahip. Bu amaçla eğitimi organize ettik."

Programa, BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç da katıldı.

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Basın İlan Kurumu, Gaziantep, Turizm, İKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 3 gün süren 'Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi' sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 gün süren "Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi" sona erdi - Son Dakika
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