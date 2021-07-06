GAZİANTEP - 3 hafta önce doğan "Dünya" bebek, ailesini bekliyor - Son Dakika

Gaziantep'te yaklaşık 3 hafta önce doğan "Dünya" bebeğin ailesine ulaşılamıyor.

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde 14 Haziran Pazartesi günü T.S. tarafından sezaryenle kız bebek dünyaya getirildi. Bebek, doğumdan sonra solunum yetersizliği nedeniyle özel bir hastaneye sevk edildi.

Kuvözde tedaviye alınan bebeğin annesi ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Daha sonra bebeğin yanına ziyaretçi gelmediğini gören özel hastanenin çalışanları, bilgi vermek için annesine ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekiplerinin ulaştığı T.S'nin ailesi de kızlarıyla uzun süredir görüşmedikleri ve bebek hakkında fikirlerinin olmadığını söyledi. Polisin soruşturması devam ediyor.

Tedavisi tamamlanan ve "Dünya" adı verilen bebeğe ise hastane çalışanları bakıyor.

Özel hastanenin Yeni Doğan Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Şeyma Bayram, AA muhabirine, bebeğin annesiyle henüz tanışamadıklarını ve hiçbir şekilde irtibat kurmadıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile irtibat halinde olduklarını belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Annesinin bebekle hiçbir şekilde görüşmediğini ve bebeği bırakıp gittiğini öğrendik. Anneannesine ulaştık, onlar da bebeği istemediklerini söylediler. Şu an taburcu olması gerekiyor ama ailesi olmadığı için biz ona annelik yaptık. Buradaki herkes ona anne, baba, kardeş oldu. Bizim için mutluluk kaynağı oldu, kucağımızdan indirmiyoruz. Ona Dünya ismini verdik. Hastanenin odağı haline geldi. Onunla duygusal bağ kurduk. O bizim dünyamız olduğu için, biz ona dünya ismini verdik. Giderse üzülürüm. Benim de bir kızım var ve onu da kızım yerine koyuyorum."