Gaziantep'te 3 hırsız şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 hırsız şüphelisi tutuklandı

06.06.2022 17:10
Gaziantep'te 3 hırsız şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 ayrı hırsızlığın faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Araştırma ve inceleme yapan ekipler, hırsızlıkları yaptığı gerekçesiyle 6 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 3 hırsız şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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