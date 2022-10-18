GAZİANTEP'TE 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

18.10.2022 16:12

GAZİANTEP'te, 9 hırsızlık olayına karışan ve kimlikleri güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, 9 hırsızlık olayına karışan ve kimlikleri güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin araştırmasında Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 9 hırsızlık olayının aynı kişilerce yapıldığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinde kimlikleri belirlenen şüpheliler; İ.G., M.G. ve M.G., adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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