Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 3 kapkaç zanlısı yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 3 kapkaç zanlısı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 3 kapkaç zanlısı yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te kapkaç yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kapkaç yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerdeki iki kapkaç olayının faillerinin kimliklerini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 zanlının benzer suçlardan sabıkalarının olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te 3 kapkaç zanlısı yakalandı

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Sunal'ın sahnesi gerçek oldu! Ankara'da "üçkağıtçılar"a operasyon: 9 kişi tutuklandı
İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 18:02:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 3 kapkaç zanlısı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]