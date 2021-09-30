Gaziantep'te 3 kilo bonzai ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 3 kilo bonzai ele geçirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde polis yaptığı operasyonda 3 kilo 80 gram bonzai ele geçirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde polis yaptığı operasyonda 3 kilo 80 gram bonzai ele geçirdi. Şehitkamil Emniyet müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler yaptıkları aramalarda, 3 kilo 80 gram bonzai, 52 gram esrar uyuşturucu maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan S.T. gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, hakkında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı

İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı

Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı

Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek

115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar

Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş

Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu

Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler