Gaziantep'te 3 kilo esrar ile 41 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 kilo esrar ile 41 kök kenevir ele geçirildi

24.05.2022 16:41
Gaziantep'te 3 kilo esrar ile 41 kök kenevir ele geçirildi

Gaziantep'te dört ayrı ikamete yapılan operasyonda 3 kilo esrar, 41 kök kenevir, 11 gram eroin ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te dört ayrı ikamete yapılan operasyonda 3 kilo esrar, 41 kök kenevir, 11 gram eroin ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dört ayrı ikamete uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 3 kilo esrar, 41 kök kenevir bitkisi, 11 gram eroin, 3 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 adet terazi ele geçirildi. Operasyon sonucu 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep, Kenevir, Eroin, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 3 kilo esrar ile 41 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika


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