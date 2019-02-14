Gaziantep'te 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Mimar Sinan mahallesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Mimar Sinan mahallesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Olay Şahinbey İlçesine bağlı Mimar Sinan mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Yüklü miktarda uyuşturucu metamfetamin maddesinin bulundurulduğu yönünde bilgiler alınması üzerine, polis ekipleri operasyon düzenledi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından Narkotik Detektör köpeği aracılığı ile yapılan aramalarda, 3 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca 3 kilogram metamfetamin maddenin de ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

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