Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışı

7 saat önce

Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışıGAZİANTEP Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere immün plazma bağışı alınmaya başlandı.

Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışı

GAZİANTEP Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere immün plazma bağışı alınmaya başlandı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 3 kişinin immün plazma bağışında bulunduğunu, koronavirüs tedavisi görerek iyileşenlerden, tedaviye katkı sunmaları için duyarlı olmalarını istedi.

Koronavirüste en etkili yöntem olarak bilinen immün plazma tedavisi için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, iyileşen hastalardan immün plazma toplanmaya başlandı. Tıp Fakültesi Hastanesi Aferez Ünitesi'nde bugün koronavirüs tedavileriin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi immün plazma bağışında bulundu.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, plazma bağışında bulunanları gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kutladı. Koronavirüs tedavisinde plazma bağışının önemli olduğunu belirten Rektör Gür, "İmmün plazma tedavisi çok çok önemli. Bunun için en önemli şeylerden biri de bağışçı bulmaktır. Sağ olsunlar bağışçı hastalarımız bugünden itibaren gelmeye başladı. Buradakiler ilk bağışçı vakalarımız. Özellikle çok önemli 2 donörümüz var. İngiltere'den gelmişlerdi dayı ve yeğen, bunlar bizim açımızdan çok çok önemli. Bu bölgede kendi geçirdikleri hastalıkları, özellikle kendilerinden sonra tedavi arayan, umutsuz bir şekilde tedavi olmak için uğraşan insanlara kanları ile şifa olmak istediler. Gaziantep Üniveristesi'nde şu anda 3 donörümüzün kanlarını alıyoruz. Bir defada 600 mililitre alıp, bunu 3 ayrı kovid hastasına verebiliriz. Bugün aldığımız plazmaları yoğun bakımda yatan entübe şekilde olan bir hastamıza uygulayacağız. Geri kalan kanlarımızı da Kızılay'a göndererek farklı hastalara uygulayacağız. Bu hastalarımız inşallah diğer donörlere örnek olur. Donör olmak isteyenleri hastanemize bekliyoruz" diye konuştu.

İmmün plazma bağışında bulunanlar da hastalıktan kurtuldukları için mutlu olduklarını ve diğer hastaların sağlığına kavuşmasını sağlamak için kan verdiklerini söylediler. İyileşen kişilerin bağışta bulunmalarını istediler.

Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışı

Koronavirüs, Gaziantep, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:40 Kaynak: DHA

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