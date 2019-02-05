Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 3 Kişinin Öldüğü Miras Kavgası

Gaziantep'te 3 Kişinin Öldüğü Miras Kavgası

1 saat önce

Gaziantep'te, miras tartışması nedeniyle eşinin ailesinden 3 kişiyi öldürüp, eşi ve baldızını da ağır yaralayan şüpheli adliyeye getirildi.

Gaziantep'te 3 Kişinin Öldüğü Miras Kavgası, System.String[]
Gaziantep'te, miras tartışması nedeniyle eşinin ailesinden 3 kişiyi öldürüp, eşi ve baldızını da ağır yaralayan şüpheli adliyeye getirildi.

Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde, miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin (69), kaynanası Özden Şahin (60) ve baldızı Dilek Çakmak'ı (36) öldürüp eşi Sultan D. (31) ve baldızı Semra Yaprak'ı (27) da yaraladıktan sonra polis merkezine giderek teslim olan Erkan D'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Erkan D, dün 8 Şubat ve Fıstıklı mahallelerinde eşinin amcası, kaynanası ve baldızını öldürmüş, eşi ve diğer baldızını da ağır yaraladıktan sonra, teslim olmak için gittiği polis merkezi önünde kafasına silah dayamıştı. Olay yerine gelen akrabaları tarafından ikna edilen şüpheli, polise teslim olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:47 Kaynak: AA

Polis, Gaziantep, 3. Sayfa
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