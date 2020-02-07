Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasının görülmesine başlandı - Son Dakika

Gaziantep'in kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin haklarında dava açılan 8'i tutuklu 15 sanık, hakim karşısına çıktı.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile ölenlerin yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Cuma Oğuz (21), savunmasında, seçim günü akşama doğru okulun bahçesinde sayımların bitmesini beklediklerini belirterek, "Karşımızda Süleyman Kaplan ve yakınları vardı. Daha sonra bize küfür ve hakaret ettiler, 'Elinizden muhtarlığı alacağız.' dediler." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine sözlü tartışma yaşandığını dile getiren Oğuz, şöyle devam etti:

"Kardeşim 'Ayıp değil mi, niye küfür ediyorsun?' dedi, tartışma ilerledi. Süleyman Kaplan, bunun üzerine yanındakilere 'vurun' dedi. Süleyman'a ateş ettim. Bu sırada Eyüp Kaplan bana saldırdı, boğuşurken ensemden de biri çekiştiriyordu. Eyüp ile yere yuvarlandık. Daha sonra Eyüp üzerimden kalktı, bu defa Adem Kaplan yerdeyken saldırdı. Boğuştuğumuz sırada elimdeki tabanca kazayla ateşlendi. Bizim dışımızda da birçok silah sıkılıyordu. Bu nedenle Adem, benim silahımla mı orada ateş edenler tarafından mı vuruldu bilmiyorum."

Tutuklu sanık Ahmet Oğuz da silah sesleri duyunca okula doğru gittiğini anlatarak, "Arabaların arasından 5-6 kişi bana ateş etti. Ben de onların olduğu bölgeye ve yere doğru ateş ettim. Benim tarafımda benden başka ateş eden yoktu. Orada yaralanan varsa ben vurmuşumdur. Ancak 3 kişinin öldüğü anda orada değildim, ölenlerle alakam yok." dedi.

Tutuklu sanık Cemal Oğuz ise okulda yaşananların ardından hastanede Celal Kaplan'ın yaralanması olayıyla ilgili bağlantısının bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Mehmet Çevik, seçimde müşahitlik yaptığını, iki tarafın da akrabası olduğunu, olay anında üzerinde silah bulunmadığını ve kimseyi yaralamadığını ya da öldürmediğini söyledi.

Eski muhtar tutuklu sanık Süleyman Oğuz ise seçim günü okulda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oy kullanmaya gelenlerle sohbet ettim. Saat 16.00 gibi oy kullanma işi bitti. Gözlemci bırakıp okulu boşaltmamız istendi. Yakınlarımla okulun bahçesine çıktık. Yaklaşık 200 metre ilerideki taziyeevine gittik. Saat 17.30 gibi koşarak gelen biri 'Okulda kavga var, Cuma vuruldu.' deyince koşarak okulun kapısından içeri girdim. Kalabalık vardı. Askerlere yöneldim, oğlumu soracaktım. Sonra birisi hastaneye götürüldüğünü söyleyince, yakınlarımla hastaneye gittik."

Tutuklu sanık Vural Oğuz, olay anında Cuma Oğuz ve askerlerden başka silahı olanı görmediğini, ortamın çok kalabalık olduğunu dile getirdi.

Müşteki Gülizar Kaplan ise öldürülen muhtar adayı Süleyman Kaplan'ın eşi olduğunu ve muhtarlığa adaylığını koyduğundan itibaren tehdit edildiğini anlatarak, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mağdur Mehmet Demir de "Süleyman Kaplan'ın, Cuma Oğuz tarafından vurulduğunu gördüm. Bu sırada ben de kolumdan yaralanınca dışarı koşmaya başladım. Arkamdan silah sesleri geliyordu ancak Adem ile Eyüp'ün nasıl öldüğünü görmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Süleyman ve Muhammet Oğuz ile Mehmet Çevik'in tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gaziantep'te merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.