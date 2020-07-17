Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

Gaziantep'in kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıkların avukatları hazır bulundu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) arızalanması nedeniyle tutuklu sanıklar duruşmaya katılamadı.

Avukatların savunmaları ve taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar I.E.O. C.O. ve V.O'nun tahliyesi, A.O, C.O ile B.K'nin ise mevcut durumlarının devamına karar verdi.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Gaziantep'te merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.