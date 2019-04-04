Gaziantep'te 3 Kişinin Öldüğü Muhtarlık Kavgasında 15 Gözaltı
1 saat önce
Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 15 gözaltıGAZİANTEP - Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında polisin yaptığı operasyonla 15 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep
'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 15 gözaltı
GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında polisin yaptığı operasyonla 15 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yaşanan silahlı kavgada muhtar adayı Süleyman Kaplan
ile kardeşleri Eyüp
ve Adem Kaplan'ın öldürülmüş, Cuma O. ise ağır yaralanmıştı. Hastanede de karşılaşan taraflar arasında çıkan kavgada ise 5 kişi yaralanmıştı.
Olayın faillerinin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde özel ekip kurularak, geniş çaplı inceleme başlatıldı. Köksalan Mahallesi'ne Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı bir operasyon düzenlenirken, mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişi, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:38 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Taziye Telefonu
Esra Erol'da Cinci Hoca Dehşeti İzleyicilerin Kanını Dondurdu!
Canlı Yayındaki İddialar Müge Anlı'yı Bile Dehşete Düşürdü: Korku Filmi Gibi
Çukur Dizisinde Şok Eden Ayrılık! Sena Koçovalı Öldü mü?