Gaziantep'te 3 lüks otomobilin kundaklanmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te park halindeki 3 lüks otomobilin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 18 Aralık 2021'de 3 aracın kundaklanması ve dün bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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