Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 3 Otomobil Hırsızlığına 5 Gözaltı

Gaziantep'te 3 Otomobil Hırsızlığına 5 Gözaltı

11 saat önce

GAZİANTEP'te, 3 otomobil çalan 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te 3 Otomobil Hırsızlığına 5 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'te, 3 otomobil çalan 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği farklı tarihlerde çalınan 3 otomobil ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hırsızlık olayına karışan 5 şüpheliyi tespit etti. Önceki gün belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, çalınan 3 otomobil ile çalıntı olduğu düşünülen 1 akü, 1 aspiratör, 100 metre kablo ve 1 matkap ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:05 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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