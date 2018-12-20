Gaziantep'te 3 Otomobil Hırsızlığına 5 Gözaltı
11 saat önce
GAZİANTEP'te, 3 otomobil çalan 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, 3 otomobil çalan 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
farklı tarihlerde çalınan 3 otomobil ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hırsızlık olayına karışan 5 şüpheliyi tespit etti. Önceki gün belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, çalınan 3 otomobil ile çalıntı olduğu düşünülen 1 akü, 1 aspiratör, 100 metre kablo ve 1 matkap ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Gaziantep
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:05 Kaynak: DHA
100 Yıllık BMW-Mercedes Rekabeti Ortaklığa Dönüşüyor
30 Terörist Mağarada Sıkıştırıldı! Özel Harekat Operasyona Hazırlanıyor
Sivas'ta Birlikte Alkol Aldıkları Arkadaşlarını Bıçaklayan 2 Genç Kız, Gözaltına Alındı
14 Erkekle Fuhuş Yaparken Yakalanan 3 Kadından Birinde HIV Virüsü Çıktı