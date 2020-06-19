Gaziantep'te 3'ü polis 62 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve...
Gaziantep'te 3'ü polis 62 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Gaziantep'te 3'ü polis 62 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 08:47 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 3'ü polis 62 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu' ve... - Son Dakika
Son Dakika Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı