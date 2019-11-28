Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" düzenlendi
Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te '3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi' düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

Gaziantep'te "3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" düzenlendi

6 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" başladı.

Gaziantep'te

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" başladı.

HKÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vildan Serin, üniversite yerleşkesinde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, daha önce İstanbul ve Sakarya'da yapılan kongrenin üçüncüsüne ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ortak çalışma alanlarının keşfedilmesi ve ortak projelere başlangıç oluşturması açısından eşsiz fırsatlar sunan kongrede akademisyenlerle, sektörün lider kuruluşlarını bir araya getirdiklerini ifade eden Serin, aradaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve sinerji oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Serin, ulaştırma ve lojistik alanındaki paydaşların bilgi, fikir ve deneyimlerini paylaştığı bir platform oluşturmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Kongremizde 30 farklı üniversiteden başvuran 130 makale, bilim kurulu tarafından değerlendirilmeye alındı. Bu doğrultuda 18 akademik, 3 sektör oturumu gerçekleştirilecek. Oturumlarda, Türkiye'nin lojistik sektöründeki güncel sorunlar ve önündeki fırsat ve engeller tartışılacak." dedi.

"Türkiye'nin yıldızı parlamaya devam edecek"

İstanbul Ekonomi Zirvesi Başkanı Abdullah Değer de lojistiğin dünyadaki en önemli sektörlerden olduğuna dikkati çeken Değir, şunları kaydetti:

"Bugün etrafımızdaki tüm komşularımızda korkunç bir yangın var. Bu yangının Türkiye'ye yansımaması için elimizden geleni yapıyoruz. Burada lojistik de devreye giriyor. Lojistik ülkemizin en büyük zenginliği aslında. Türkiye'nin özellikle denizcilik alanında gitmesi gereken yol var. Gerçekten artık kara yolu pahalı kaçıyor. Ülkemizin kıymetini bilelim. Küresel ticaret savaşları sürerken, Türkiye'nin yıldızı parlamaya devam edecek. Geleceğe umutla bakalım, çalışalım, korkmayalım."

HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay ise üniversite olarak Ar-Ge ve sektörle iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Kongre yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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