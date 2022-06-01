Gaziantep'te "3'üncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu" tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ile Marmara Üniversitesi iş birliğinde "Yerel Yönetimlerde Çocuk Kütüphaneleri" temasıyla düzenlenen 3'üncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu tamamlandı.

Ulusal ve uluslararası akademisyenler, meslek uzmanları ve kütüphanecilerin 171 bildiri ile başvurduğu sempozyuma 69 bildiri, 38 poster kabul edildi.

Üç gün süren sempozyumda 6 ülke ve 59 ayrı şehirden aralarında eğitimci, kütüphaneci, idari personel, çocuk gelişimi uzmanları ve ilgili bölüm öğrencilerinden oluşan toplamda 1284 kişi katılım sağladı.

Sempozyumda yerel yönetim kütüphanelerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı, mekan özellikleri, okul öncesi dönem, görev yapan kütüphanecilerin yetkinlikleri, nitelikli hizmet sunumu, nitelikli koleksiyon oluşturma, bilgi okur-yazarlığı çalışmaları gibi ana başlıklar konusunun uzmanları tarafından çalışıldı.

Sunumları gerçekleşen akademik çalışmalar içerisinde TUBİTAK tarafından kabul edilen birçok proje de yer aldı. Sempozyumda toplanan bu veriler kitapçık haline getirilerek Türkiye'de arşivlerde kullanılmak üzere dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkiye'ye örnek nitelikteki çocuk kütüphanelerinin ziyaretleri ve iyi uygulama örnekleri de sempozyum süreci içinde katılımcılar tarafından yerinde uygulamalı olarak takip edildi.