Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te, yaklaşık 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te, yaklaşık 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Yaklaşık 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ı (50) öldürdüğü iddiasıyla 20 Aralık'ta gözaltına alınan ve sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep E, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zeynep E. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Elbay'ın öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında ortağının da bulunduğu 6 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

Zeynep E, Elbay'ın bulunması için bir süredir bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılıyordu.

Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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