Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni - Son Dakika

Tören, İstiklal Marşının okunması ardından Çelenk sunumu ile devam etti. Öğrencilerinde günün anlamına binaen okudukları şiirler ile son buldu.

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşen çelenk sunma töreni ile kutlandı. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , Gaziantep Milletvekilleri ve askeri erkan katıldı.

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