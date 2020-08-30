Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleşen tören, protokolün 15 Temmuz demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin , Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Milletvekilleri, Askeri erkan ve kurum ve daire başkanları katıldı.

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