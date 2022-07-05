İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmada, sigaraların kente akaryakıt tankeri ile getirileceği belirlendi. Takibe alınan ve kent girişinde durdurulan plakası açıklanmayan tankerde, eğitimli köpek kullanılarak arama yapıldı. Aramalarda; tankerin gizli bölmelerine yerleştirilmiş 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekiplerce gözaltına alınan ismi açıklanmayan tanker sürücüsü, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE 30 BİN KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ - Son Dakika

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