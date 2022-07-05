Gaziantep'te 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

05.07.2022 00:57
Gaziantep'te 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te kent merkezine giriş yapmak üzere olan bir tıra operasyon düzenleyen KOM ekipleri, tıra bağlı tankın içerisinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep'te kent merkezine giriş yapmak üzere olan bir tıra operasyon düzenleyen KOM ekipleri, tıra bağlı tankın içerisinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmalar çerçevesinde kente yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı. İstihbari bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 2 gün önce bir tıra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Çevre yolunda tırın önünü kesen ekipler, tıra bağlı tankın içerisine zulalanmış halde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Parkurlarda kısalan sürelere kendileri de şaşırdı Parkurlarda kısalan sürelere kendileri de şaşırdı Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 01:41:39. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement