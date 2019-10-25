Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 30 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

21 dakika önce

Gaziantep'te yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'te 30 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler, 2 araçta yaptığı kontrollerde, sahte kimlik belgesiyle birlikte 30 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardımda bulundukları iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:40 Kaynak: AA
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