Gaziantep'te 30 gün eylem ve etkinlikler yasaklandı

Gaziantep Valiliği, il genelindeki düzenlenecek eylem ve etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun 17. maddesi gereğince 12.10.2019 tarihinden geçerli 30 gün süreyle "İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere) açık ve kapalı yer toplantıları, park ve bahçelerde kurumlar dışında yapılacak olan etkinlikler, toplantı yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, pankart açma, meşale yakma ve taşıma simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, el ilanı, bildiri dağıtma, protesto, konferans, panel vb. eylem ve etkinlikler, İl genelinde 11.10.2019 tarih ve 2179 sayılı olur ile Valiliğimizce yasaklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP