Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 30 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 30 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te 30 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te uygulama noktasında iki aracı kontrol eden polis ekipleri, sahte kimlik belgesiyle 30 kaçak göçmen yakaladı.

Gaziantep'te 30 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uygulama noktasında iki aracı kontrol eden polis ekipleri, sahte kimlik belgesiyle 30 kaçak göçmen yakaladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında yaptığı kontrollerde 30 kaçak göçmen yakaladı. Uygulama noktasında durdurulan iki araçta sahte kimlik belgesi taşıyan 30 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçak göçmenlere yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(İHA)

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
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