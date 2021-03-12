Gaziantep'te, 302 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 302 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis ekiplerince dün kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 159 kişi ile maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 143 kişiye idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin denetimlerinde maske takma ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 1101 kişi ise uyarıldı.