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GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

17.11.2021 13:08

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 31 kilo esrar ve silah ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 31 kilo esrar ve silah ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve ismi açıklanmayan kişinin, Barak Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 31 kilo esrar, 1 tabanca, 3 şarjör ve 554 fişek ele geçiren polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgusuna başlanan şüphelinin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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