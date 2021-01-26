Gaziantep'te 31. Uluslararası GAPSHOES Yaz Fuarı açıldı - Son Dakika

Gaziantep'te 31. Uluslararası GAPSHOES Yaz Fuarı açıldı

26.01.2021 18:17
Gaziantep'te 31. Uluslararası GAPSHOES Yaz Fuarı açıldı, System.String[]

Türkiye'nin önemli ayakkabı ve terlik üretim merkezlerinden Gaziantep'te, 9-12 Aralık 2020'de düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 31. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES Yaz Fuarı) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye'nin önemli ayakkabı ve terlik üretim merkezlerinden Gaziantep'te, 9-12 Aralık 2020'de düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 31. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES Yaz Fuarı) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından Orta Doğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde konuşan Vali Davut Gül, kentin önemli bir üretim merkezi olduğunu söyledi.

Gaziantep'te ilçelerde dahil olmak üzere 8 OSB'nin olduğunu ifade eden Gül, ilde 5 tane daha OSB'nin kurulacağını belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Gaziantep'in fuarcılıkta ilk 5'e girmeye başardığını ifade etti.

Ayakkabıcılığın desteklenmesi gerektiğini ve büyük bir istihdam ayağının bulunduğunu dikkati çeken Koçer, "Gaziantep olarak terlik, klasik ayakkabı ve spor ayakkabıda Türkiye'de önemli bir yere gelmiş durumdayız. İnşallah süreç içerisinde markalaşma ve inovasyon çalışmaları da gelecektir. Bu noktada GSO'nun Ayakkabı OSB Projesini çok değerli buluyorum ve yanlarındayız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dükkanda oturarak müşteri bekleme döneminde sona gelindiğini vurguladı.

Kovid-19 salgının ticarette yeni şeyleri öğrettiğine değinen Şahin, "Yeni bir dünya kuruluyor. E- ticaret, dijital market gibi sistemlerin altyapısını hazırlamamız ve dönüşmemiz gerekiyor. Kendimizi yenilememiz lazım. O yüzden 'bismillah' diyerek, aklımızı kullanacağız, kendimizi hızlı bir şekilde yenileceğiz." ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep'in Türkiye'de geçen yıl en fazla ihracat yapan iller arasında 5'inci sırada yer aldığını ve kent ihracatında ayakkabıcılığın önemli paya sahip olduğunu dile getirdi.

Ayakkabı ve terlik üretiminin yüzde 60'ını Gaziantep karşılıyor

Ayakkabıcılıkta Gaziantep'in Türkiye'nin ilk sıralarında yer aldığını kaydeden Ünverdi, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ayakkabı ve terlik üretiminin yüzde 60'ı Gaziantep'ten karşılanıyor. Ulusal ve uluslararası markalara ayakkabı üretimi yapan Gaziantepli ayakkabıcılarımız, ülkemiz ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 20'lik kısmını tek başına gerçekleştiriyor. Gaziantep'ten 2020'de ayakkabı ihracatı 135 milyon dolardır. Böylesine güçlü olduğumuz bir sektörde markalaşmak ve markalar çıkarmak en önemli önceliğimiz haline gelmiştir."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti.

Kovid-19 tedbirlerinin alındığı programa, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile iş insanları katıldı.

Suriye, Irak ve İran'ın yanı sıra Türkiye'deki birçok kentten katılım gösteren 250 firmanın 750 marka ürününü sergileyeceği fuar 29 Ocak'ta sona erecek.

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te 31. Uluslararası GAPSHOES Yaz Fuarı açıldı - Son Dakika Ekonomi


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