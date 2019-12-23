Gaziantep'te 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Jandarma ekipleri yasa dışı geçişleri organize ettiği ileri sürülen A.Y. ile U.F.G'yi de gözaltına aldı.

Türkiye- Suriye sınır hattında bulunan Karkamış ilçesinde yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yurtbağı Mahallesi'nde arazide bir grubu fark etti.

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