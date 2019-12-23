Gaziantep'te 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 32 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'te 32 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Türkiye- Suriye sınır hattında bulunan Karkamış ilçesinde yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yurtbağı Mahallesi'nde arazide bir grubu fark etti.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 5'i çocuk, 12'si kadın 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri yasa dışı geçişleri organize ettiği ileri sürülen A.Y. ile U.F.G'yi de gözaltına aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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