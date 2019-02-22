Gaziantep'te, 32 Hırsızlık Suçundan Aranan 5 Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
Gaziantep'te, 32 ayrı kablo hırsızlığı olayını gerçekleştiren 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.
Gaziantep'te, 32 ayrı kablo hırsızlığı olayını gerçekleştiren 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, kentte son zamanlarda 32 ayrı noktada TEDAŞ ve Türk Telekom'a ait kabloların kesilerek çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırma sonunda hırsızlıkların S.S.A., E.A., Y.H., M.Ü. ve İ.A. tarafından yapıldığını belirledi. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:24 Kaynak: DHA
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