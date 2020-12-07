Gaziantep'te 320 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'teki operasyonda 320 kilogram esrar ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Güneş ve Yukarıbayır mahallelerinde bulunan 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli "uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 320 kilogram esrar, 2 terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.