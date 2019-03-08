Gaziantep'te 323 Mahalle Bekçisi Göreve Başladı

Gaziantep
'te eğimlerini başarıyla tamamlayan 323 mahalle ve çarşı bekçisi göreve başladı.
İçişleri Bakanlığınca il genelindeki Emniyet Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere birinci dönemde alınan bekçiler, 6 haftalık eğitimlerinin ardından Gaziantep Polis
Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) düzenlenen törende yemin etti.
Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, bekçilere karşı olağanüstü memnuniyet duyulduğunu söyledi.
Bu nedenle bekçi alımlarına devam edildiğini dile getiren Gül, bu sayede şehirlerin daha güvenli hale geleceğini vurguladı.
Kolluk kuvvetlerinin askeriyle, polisiyle terörle başarılı şekilde mücadele ettiğini kaydeden Gül, şöyle konuştu:
"Terörle mücadelede bir başarı var, hem içeride, hem de dışarıda. Sadece kendi topraklarımızda değil, bize zarar geldiğinde topraklarımızın dışında da mücadeleyi başarılı şekilde veriyoruz. Terörle mücadeleyi başarılı şekilde verdiğimizi için mala karşı işlenen suçlar, yani hırsızlık gibi suçlar, vatandaşların birinci öncelik olarak güvenlik ihtiyacından geliyor. İşte onu da ortadan kaldırmak için mahalle öncelikli meselelere bakış açısı var. Mahalle ölçeğinde bekçi en güçlü kuvvetimiz. Gaziantep nüfus ölçeği itibarıyla Türkiye
'nin en güvenli şehirlerinden biri. İnşallah bekçiliğe başlayacak yeni arkadaşlarımızla beraber her geçen gün daha ileri gideceğiz."
Gaziantep POMEM Müdürü Dr. Sertaç Solgun da bekçilerin halkın problemlerine alanda çözüm üretmeye çalıştığına işaret ederek, mezun olan genç bekçilerin eğitim seviyelerinin yüksek olduğunu belirtti.
Vali Davut Gül'ün dereceye giren bekçilere ödüllerini vermesi ve bekçilerin ant içmesiyle sona eren törene, AK Parti
Gaziantep Milletvekili Sait
Kirazoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, daire müdürleri ve bekçilerin aileleri katıldı.
Törenin ardından bekçiler, aileleriyle sevinçlerini paylaştı ve müzik eşliğinde eğlendi.