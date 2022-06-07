Gaziantep'te 33. Uluslararası GAPSHOES Fuarı'na doğru - Son Dakika
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Gaziantep'te 33. Uluslararası GAPSHOES Fuarı'na doğru

07.06.2022 10:02
Gaziantep'te 33. Uluslararası GAPSHOES Fuarı'na doğru

Gaziantep'te 33. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı GAPSHOES, 20 Haziran'da açılacak.

Gaziantep'te 33. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı GAPSHOES, 20 Haziran'da açılacak.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası'nın destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 20-23 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Fuarda erkek, kadın, çocuk, spor, iş, emniyet ve askeri ayakkabılar, terlik ve saraciye ürünleri, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin ürettiği taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri ve süni deri ürünleri, ayakkabı makinesi üretimleri, kurumlar, mümessillikler, dergiler ve toptancıların ürünleri sergilenecek.

Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, Bursa, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun ve Antakya illerinden katılımcıların yer alacağı fuarda 300 firma ve 1000 marka temsil edilecek.

Fuar, Suriye, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin ve Uganda ve Hindistan'dan katılımcıları ağırlayacak.

Yaklaşık 40 bin ziyaretçinin ağırlanmasının hedeflendiği fuar 4 gün boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden olan Gaziantep'in ayakkabı üretiminde önemli bir konumda olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Bundan önce çeşitli sektörlerde düzenlediğimiz fuarlarla, gerçekleştirdiğimiz projelerle kentimizin ve ülkemizin üretim ve ihracatına destek olduk, olmaya da edeceğiz. Üretilen ürünlerin tanıtımı, üretmekten daha zor. Bu noktada fuarlar çok ayrı bir önem arz ediyor. Bizim için olmazsa olmaz ayakkabıcılık sektörümüzü atacağımız adımlarla çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Ayakkabıcılık ve deri sektörünü geliştirip büyütmeyi, katma değerli üretimler ve pazar payını artırmayı hedefliyoruz. Böylesine güçlü olduğumuz bir sektörde Gaziantep olarak markalaşmaya çok daha fazla önem vermeliyiz."

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, düzenledikleri fuarlarla sektöre katma değer kattıklarını kaydederek, "Sektörün pazar payını çok daha üst seviyelere çıkaracak çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle fuarlar ile ülke ekonomisinin dinamiklerine ve ihracatına katkı sağlamayı temel hedef haline getirdik." ifadelerini kullandı.???????

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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