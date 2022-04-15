Gaziantep'te 34 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 34 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

15.04.2022 15:18
Gaziantep'te 34 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tespit edilen 31 şüphelinin yakalanması için 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tespit edilen 31 şüphelinin yakalanması için 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosunun koordinesinde Nizip ilçe genelinde "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçuna yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen şüpheliler "H.P, N.Ç, M.Ş, A.Y, S.P, S.K, H.S, İ.Y, M.B, H.Ç, C.K, B.D, O.A, M.T, H.U, M.D, A.D, M.K, A.D, A.G, A.B, K.Ş. M.Ş, IH, C.U, A.D, C.K, C.K. M.K. R.K, S.N" 'nin adreslerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Nizip Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararlar doğrultusunda Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı, Nizip KOM Grup Amirliği ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim Ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda, 0,5 gram metamfetamin, 2,83 gram esrar, 4 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 6 gram esrar 200 gram sentetik, 150 gram sentetik kannobinoid, 9 gram kenevir tohumu, 1 adet AK-47(Kalaşnikof), 55 kök Hint keneviri bitkisi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, Piyade Tüfeği ve şarjörü, 12 adet 7,62 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 37 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği tespit edilerek el konuldu.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli A.D'nin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Şüpheliler C.K, R.K ve A.D'nin gözaltı işlemleri devam ediyor. 31 şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri ise tüm yönleriyle devam ediyor. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika haber: Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı İslahiye'de mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi İslahiye'de mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi

Uyuşturucu, Gaziantep, Hisarcık, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 34 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:26:47. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 34 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement