Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 34 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Gaziantep'te 34 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Gaziantep'te bir kolejde okuyan 34 öğrenci, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te 34 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Gaziantep'te bir kolejde okuyan 34 öğrenci, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bulunan bir kolejde 34 öğrenci rahatsızlandı. Mide bulantısı, yüksek ateş ve kusma gibi şikayetler nedeniyle öğrenciler hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
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