Gaziantep'te 35 lise öğrencisi akşam yemeğinden zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 35 lise öğrencisi akşam yemeğinden zehirlendi - Son Dakika

Gaziantep'te 35 lise öğrencisi akşam yemeğinden zehirlendi

6 saat önce

GAZİANTEP'te 35 lise öğrencisi, akşam yemeğinden zehirlendi.

Gaziantep'te 35 lise öğrencisi akşam yemeğinden zehirlendi, System.String[]

GAZİANTEP'te 35 lise öğrencisi, akşam yemeğinden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaburç Mahallesi'nde bulunan Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yatılı kalan öğrenciler, dün akşam nohut, pilav ve yoğurttan oluşan akşam yemeğini yedikten sonra yattı. Ancak, öğrencilerde sabaha karşı mide bulantısı, kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetleri baş gösterdi. Öğrenciler, çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Doktorlar gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğu 35 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yemeklerden alınan numuneler ise incelemeye alındı.


Anadolu Lisesi, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:45 Kaynak: DHA
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