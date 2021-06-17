Gaziantep'te 35 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşılaması başladı - Son Dakika

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 35 yaş ve üzeri vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı.

Nurdağı Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, hastane ve aile sağlığı merkezlerinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Parkı'nda kurduğu stantta da aşılama gerçekleştiriyor.

Muhtarlıkların yaptığı yerel duyurunun ardından semt pazarına gelen vatandaşlara da Nurdağı Belediyesi ekipleri de yaptıkları anonsla vatandaşları aşı yaptırmaya çağırdı.

Aşı olmak üzere stantlara gelen vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade etti.